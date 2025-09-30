Bali United Youth Siap Tampil di EPA Super League, Adopsi Metode Ekkono

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United Youth bersiap tampil di ajang Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025-2026.

Menjelang kompetisi bergulir, skuad Bali United Youth berkesempatan berlatih dengan metode Ekkono dari Spanyol.

Proses berlatih selama tiga hari sejak Kamis (25/9) hingga Sabtu (27/9) lalu.

Pol Deulonder dari Spanyol didampingi Coach Syaifuddin memberikan sejumlah materi selama tiga hari tersebut.

Mereka berusaha menyamakan metodologi Ekkono ke dalam tim Bali United Youth.

Para peserta sendiri terdiri dari tim kepelatihan dan pemain Bali United U16 dan Bali United U18 yang bakal tampil di EPA Super League 2025-2026.

Pol Deulonder mengatakan keberadaannya ke Bali United ingin membantu dan mempersiapkan tim pelatih serta pemain muda menyambut kompetisi yang profesional.

Menurutnya, proyek jangka panjang melalui metode Ekkono ini diharapkan mampu diterima oleh para peserta dengan hasil yang positif.