Igor Rodrigues Amazing, Pemain Terbaik, Sentil Laga Kontra Semen Padang.

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kemenangan Persita atas Persib pada laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (27/9) lalu masih menyisakan cerita yang berkesan di skuad Laskar Cisadane.

Bukan hanya kemenangan Persita atas Persib 2 – 1, tetapi juga penampilan luar biasa sang kiper Igor Rodrigues.

Igor Rodrigues tak hanya berhasil menggagalkan penalti Luciano Guaycochea pada menit ke – 8, tetapi juga melakukan delapan kali saves sepanjang laga.

Pujian pun berdatangan, tak hanya dari pelatih Persita Carlos Pena, tetapi juga juru taktik Persib Bojan Hodak.

“Kami bekerja keras untuk meraih kemenangan ini,” ujar Igor Rodrigues dilansir dari laman ILeague.

Berkat penampilan apiknya itu, Igor Rodrigues diganjar status Man of the Match (MotM) alias pemain terbaik laga Persita vs Persib.

“Saya hanya melakukan tugas saya dengan baik saat ini.

Tim juga telah melakukan pekerjaan yang luar biasa juga.