ACL Two: Gelandang Persib Kecewa, Hasil di Bali & Bandung Jadi Motivasi

Selasa, 30 September 2025 – 09:05 WIB
Gelandang Persib Adam Alis masih menyimpan rasa kecewa gegara hasil minor yang diperoleh Pangeran Biru pada dua laga terakhir sebelum menantang Bangkok United, Rabu (1/10) besok. Foto: Instagram @adamalis93

bali.jpnn.com, BANGKOK - Gelandang Persib Adam Alis masih menyimpan rasa kecewa gegara hasil minor yang diperoleh Pangeran Biru pada dua laga terakhir.

Sebelum menantang Bangkok United pada laga kedua Grup G AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026 di Stadion Pathum Thani, Rabu (1/10) besok, Persib keok dari Persita di pertandingan ketujuh Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (27/9).

Persib tumbang dari Persita dengan skor 1 – 2.

Persib juga gagal meraih kemenangan pada laga perdana ACL Two 2025-2026 kontra Lion City Sailors di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), 18 September 2025 lalu.

Pada laga tersebut, kedua kesebelasan bermain imbang 1 – 1.            

Oleh karena itu, Adam Alis berharap Persib bisa bangkit saat menantang Bangkok United.

"Saya sangat menyayangkan pertandingan kemarin (lawan Lion City Sailors).

Kami seharusnya dapat tiga poin, tetapi takdir menentukan kami hanya dapat satu poin,” ujar Adam Alis dilansir dari klub.

Gelandang Persib Adam Alis masih menyimpan rasa kecewa gegara hasil minor yang diperoleh Pangeran Biru pada dua laga terakhir sebelum menantang Bangkok United
