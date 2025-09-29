Mengulik Performa Bek Tangguh Javlon Guseynov, Kian Bersinar di Persita

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persita Tangerang lagi on fire.

Laskar Cisadane berhasil mencatat tiga kemenangan beruntun setelah pada laga terakhir membungkam Persib Bandung dengan skor 2-1, Sabtu (27/9) lalu di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Dua laga sebelumnya, Persita mengalahkan tuan rumah Persijap dengan skor 2 – 1 pada Minggu (21/9) dan membungkam PSM Makassar dengan skor identik pada Kamis (11/9).

Pada laga sebelumnya, Persita menahan imbang Madura United dengan skor 1 – 1 pada 24 Agustus 2025 lalu.

Di balik performa apik Persita, ada sosok tangguh bek asal Uzbekistan Javlon Guseynov.

Bek berpostur 185 cm itu selalu menjadi andalan Persita sejak didatangkan pada 2022 lalu dari Borneo FC.

Javlon Guseynov telah bermain dalam 70 pertandingan bersama Pendekar Cisadane, julukan Persita Tangerang.

Di kompetisi Super League 2025-2026, Javlon Guseynov telah bermain enam kali, dan hanya dua kali bermain sebagai pemain pengganti.