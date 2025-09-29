Persita On Fire, Tiga Kali Menang Beruntun, Carlos Pena Blak-blakan
bali.jpnn.com, GIANYAR - Persita Tangerang lagi on fire.
Laskar Cisadane berhasil mencatat tiga kemenangan beruntun setelah pada laga terakhir membungkam Persib Bandung dengan skor 2-1, Sabtu (27/9) lalu di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
Dua laga sebelumnya, Persita mengalahkan tuan rumah Persijap dengan skor 2 – 1 pada Minggu (21/9) dan membungkam PSM Makassar dengan skor identik pada Kamis (11/9).
Pada laga sebelumnya, Persita menahan imbang Madura United dengan skor 1 – 1 pada 24 Agustus 2025 lalu.
Hasil apik ini merupakan rekor kebangkitan terbaik dari pelatih Carlos Pena seusai membuka kompetisi Super League 2025-2026 dengan dua kekalahan beruntun.
Sebelumnya Persita kalah dari Persebaya dengan skor 0 – 1 dan Persija Jakarta 0 – 4.
Carlos Pena jadi simbol kebangkitan Persita saat ini.
Menurut mantan pelatih Persija, ini, Persita harus melakukan permainan yang hampir sempurna jika ingin menang lawan lawan-lawannya, tak terkecuali dengan tim bertabur bintang Persib Bandung.
