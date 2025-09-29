JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persita On Fire, Tiga Kali Menang Beruntun, Carlos Pena Blak-blakan

Persita On Fire, Tiga Kali Menang Beruntun, Carlos Pena Blak-blakan

Senin, 29 September 2025 – 17:26 WIB
Persita On Fire, Tiga Kali Menang Beruntun, Carlos Pena Blak-blakan - JPNN.com Bali
Pemain Persita berselebrasi seusai menumbangkan Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9) malam lalu. Foto: ILeague

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persita Tangerang lagi on fire.

Laskar Cisadane berhasil mencatat tiga kemenangan beruntun setelah pada laga terakhir membungkam Persib Bandung dengan skor 2-1, Sabtu (27/9) lalu di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Dua laga sebelumnya, Persita mengalahkan tuan rumah Persijap dengan skor 2 – 1 pada Minggu (21/9) dan membungkam PSM Makassar dengan skor identik pada Kamis (11/9).

Baca Juga:

Pada laga sebelumnya, Persita menahan imbang Madura United dengan skor 1 – 1 pada 24 Agustus 2025 lalu.

Hasil apik ini merupakan rekor kebangkitan terbaik dari pelatih Carlos Pena seusai membuka kompetisi Super League 2025-2026 dengan dua kekalahan beruntun.

Sebelumnya Persita kalah dari Persebaya dengan skor 0 – 1 dan Persija Jakarta 0 – 4.

Baca Juga:

Carlos Pena jadi simbol kebangkitan Persita saat ini.

Menurut mantan pelatih Persija, ini, Persita harus melakukan permainan yang hampir sempurna jika ingin menang lawan lawan-lawannya, tak terkecuali dengan tim bertabur bintang Persib Bandung.

Persita Tangerang lagi on fire. Laskar Cisadane berhasil mencatat tiga kemenangan beruntun, terakhir menang melawan Persib di Stadion Dipta, Gianyar, Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   persita persita tangerang Carlos Pena Persib Persita vs Persib Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 Igor Rodrigues

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas

  2. Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

  3. Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU