Persita On Fire, Tiga Kali Menang Beruntun, Carlos Pena Blak-blakan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persita Tangerang lagi on fire.

Laskar Cisadane berhasil mencatat tiga kemenangan beruntun setelah pada laga terakhir membungkam Persib Bandung dengan skor 2-1, Sabtu (27/9) lalu di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Dua laga sebelumnya, Persita mengalahkan tuan rumah Persijap dengan skor 2 – 1 pada Minggu (21/9) dan membungkam PSM Makassar dengan skor identik pada Kamis (11/9).

Pada laga sebelumnya, Persita menahan imbang Madura United dengan skor 1 – 1 pada 24 Agustus 2025 lalu.

Hasil apik ini merupakan rekor kebangkitan terbaik dari pelatih Carlos Pena seusai membuka kompetisi Super League 2025-2026 dengan dua kekalahan beruntun.

Sebelumnya Persita kalah dari Persebaya dengan skor 0 – 1 dan Persija Jakarta 0 – 4.

Carlos Pena jadi simbol kebangkitan Persita saat ini.

Menurut mantan pelatih Persija, ini, Persita harus melakukan permainan yang hampir sempurna jika ingin menang lawan lawan-lawannya, tak terkecuali dengan tim bertabur bintang Persib Bandung.