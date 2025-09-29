Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas

JPNN.com

Senin, 29 September 2025 – 08:16 WIB
Gelandang bertahan Reyner Barusu mencatatkan sejarah baru sebagai salah satu pemain yang berhasil mencetak gol untuk Bali United di usianya yang masih belia. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gelandang bertahan Reyner Barusu mencatatkan sejarah baru sebagai salah satu pemain yang berhasil mencetak gol untuk Bali United di usianya yang masih belia.

Iner, sapaan akrabnya yang masuk menit kelima, menggantikan Mirza Mustafic pada laga kontra Semen Padang, Jumat (26/9) lalu mencetak gol kedua Bali United menit ke-73.

Dua gol Bali United lainnya dicetak Boris Kopitovic menit ke-45 + 1 dan Muhammad Rahmat menit ke-90+8.

Gol balasan Semen Padang dicetak Cornelius Steward menit ke-77.

Gol perdana Reyner Barusu untuk tim senior Bali United saat dirinya masih berusia 19 tahun sembilan bulan 30 hari menempatkan dirinya masuk daftar pemain termuda sepanjang sejarah Bali United yang mencetak gol untuk tim.

Iner menyamai rekor Hanis Sagara (18 tahun empat bulan delapan hari), Rahmat Arjuna (19 tahun empat bulan 25 hari) dan Made Tito (19 tahun enam bulan 27 hari).

Pesepak bola asal Poso, Sulawesi Tengah ini langsung mengucap syukur atas rejeki kemenangan yang boleh diterimanya.

“Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kami Bali United bisa meraih kemenangan penting di sini (Padang),” ujar Reyner Barusu dilansir dari laman klub.

