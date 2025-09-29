Bojan Hodak Berharap Berguinho Pulih, Senjata Persib Kontra Bangkok United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Skuad Persib terbang ke Thailand melalui Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, kemarin (28/9) siang untuk menatap laga kedua Grup G AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026 kontra Bangkok United.

Laga big match Persib vs Bangkok United itu dijadwalkan berlangsung di Stadion BG Thanyaburi, Pathum Thani, Rabu (1/10) lusa.

Pelatih Bojan Hodak memboyong 21 pemain ke Thailand, salah satunya gelandang serang Rosembergne "Berguinho" Da Silva.

Berguinho saat ini masih dalam tahap pemulihan cedera.

Oleh karena masih dalam status pemulihan cedera, Berguinho tidak dimasukkan Bojan Hodak dalam daftar susunan pemain (DSP) melawan Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9) lalu.

Padahal, pemain asal Brasil itu ikut diboyong Bojan Hodak ke Bali.

Berdasar regulasi, hanya sembilan pemain asing yang diperbolehkan masuk DSP, tujuh di antaranya bisa bermain di atas lapangan.

"Berguinho kami bawa ke sini (Bali) untuk recovery.