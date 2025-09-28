JPNN.com

Minggu, 28 September 2025 – 20:05 WIB
ACL Two 2025-2026: Daftar 21 Pemain Persib Kontra Bangkok United
21 pemain Persib terbang ke Bangkok melalui Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (28/9) untuk persiapan laga kedua ACL Two 2025-2026 kontra tuan rumah Bangkok United, Rabu (1/10) mendatang. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persib Bandung bersiap melanjutkan laga kedua Grup G AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026 kontra tuan rumah Bangkok United di Stadion BG Thanyaburi, Pathum Thani, Rabu (1/10) mendatang.

Oleh karena itu, seusai laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 kontra Persita, skuad Persib memutuskan tidak pulang ke Bandung.

Anak asuh Bojan Hodak memutuskan langsung terbang ke Bangkok, Minggu (28/9) siang via Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai, Bali.

Ini merupakan partai tandang pertama Persib setelah pada pertandingan pertama bermain imbang 1-1 dengan Lion City Sailors di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 18 September 2025 lalu.

Bojan Hodak memboyong 21 pemain Persib untuk laga kontra Bangkok United.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu hanya memulangkan dua pemainnya ke Bandung seusai laga kontra Persita, yakni Nazriel Alfaro dan Kevin Pasha.

"Kami membawa 21 pemain.

Pemain yang pulang ke Bandung dari Bali adalah Nazril (Alfaro) dan Kevin (Pasha)," kata Bojan Hodak dilansir dari laman klub.

Persib Bandung bersiap melanjutkan laga kedua Grup G AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026 kontra tuan rumah Bangkok United di Stadion BG Thanyaburi
