Bojan Hodak Boyong 21 Pemain Persib, dari Bali Langsung Terbang ke Bangkok

Minggu, 28 September 2025 – 19:39 WIB
Bojan Hodak Boyong 21 Pemain Persib, dari Bali Langsung Terbang ke Bangkok
Gelandang Eliano Reijndres dan rombongan pemain Persib terbang ke Bangkok dari Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (28/9) untuk persiapan laga kedua Grup G ACL Two melawan tuan rumah Bangkok United di Stadion BG Thanyaburi, Pathum Thani, Rabu (1/10) mendatang. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bojan Hodak dan skuad Persib memutuskan tidak pulang ke Bandung seusai laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persita Tangerang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9) kemarin.

Bojan Hodak memutuskan memboyong para pemainnya terbang ke Bangkok, Minggu (28/9) siang melalui Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali.

Persib bersiap menatap pertandingan berikutnya melawan tuan rumah Bangkok United pada laga kedua Grup G AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026 di Stadion BG Thanyaburi, Pathum Thani, Rabu (1/10) mendatang.

Bojan Hodak memboyong 21 pemain Persib untuk laga kontra Bangkok United.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu hanya memulangkan dua pemainnya ke Bandung seusai laga kontra Persita, yakni Nazriel Alfaro dan Kevin Pasha.

Artinya, semua pemain yang diboyong ke Bali ikut terbang ke Bangkok, Thailand, Minggu (28/9) siang.

Mulai dari Frans Putros, Rosembergne "Berguinho" Da Silva, hingga Teja Paku Alam yang absen di laga kontra Persita.

Terlihat juga bintang Timnas Indonesia seperti Eliano Reijnders, Thom Haye, Beckham Putra dan Marc Klok.

