Respons Esal Sahrul Setelah Gol Cantiknya Bungkam Persib, Sorot Instruksi Pelatih
bali.jpnn.com, GIANYAR - Persita tampil luar biasa pada laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 kontra Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9) malam.
Bermain defensif sejak menit awal pertandingan, Persita berhasil membungkam tim juara Liga 1, Persib Bandung dengan skor 2 – 1.
Kemenangan ini sangat berarti lantaran Persita tertekan sejak menit awal laga.
Apalagi setelah pemain Persita melakukan handsball di kotak terlarang menit ke-8.
Beruntung sepakan penalti pemain Persib Luciano Guaycochea berhasil digagalkan kiper Persita Igor Rodrigues.
Momen itu menjadi awal kebangkitan bagi Persita.
Persita membuka skor pada menit ke-42 ketika Javlo Guseynov merobek gawang Persib via tendangan bebas.
Pada babak kedua, Persib melakukan serangan bertubi-tubi ke pertahanan Persita.
20 menit masuk lapangan, penyerang sayap Persita Esal Sahrul membuktikan kapasitasnya di lapangan hijau dengan mencetak gol ke gawang Persib.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News