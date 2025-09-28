Respons Esal Sahrul Setelah Gol Cantiknya Bungkam Persib, Sorot Instruksi Pelatih

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persita tampil luar biasa pada laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 kontra Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9) malam.

Bermain defensif sejak menit awal pertandingan, Persita berhasil membungkam tim juara Liga 1, Persib Bandung dengan skor 2 – 1.

Kemenangan ini sangat berarti lantaran Persita tertekan sejak menit awal laga.

Apalagi setelah pemain Persita melakukan handsball di kotak terlarang menit ke-8.

Beruntung sepakan penalti pemain Persib Luciano Guaycochea berhasil digagalkan kiper Persita Igor Rodrigues.

Momen itu menjadi awal kebangkitan bagi Persita.

Persita membuka skor pada menit ke-42 ketika Javlo Guseynov merobek gawang Persib via tendangan bebas.

Pada babak kedua, Persib melakukan serangan bertubi-tubi ke pertahanan Persita.