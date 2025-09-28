Carlos Pena Puji Kiper Igor: Kami Layak Menang, Ini untuk Fan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Persita Carlos Pena mengomentari kemenangan Laskar Cisadane pada laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 kontra tim juara Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (27/9) kemarin.

Menurut Carlos Pena, pemain Persita menunjukkan permainan yang luar biasa.

Semua lini bekerja dengan sangat baik, dari kiper, bek, gelandang hingga penyerang Persita.

“Semua pemain menunjukkan penampilan yang luar biasa, mulai dari penjaga gawang hingga pemain depan.

Semua pemain bekerja sangat keras.

Pemain kami menjalankan semua rencana (strategi tim), menunjukkan semangat (untuk menang),” ujar Carlos Pena dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih Persija ini mengatakan kunci kemenangan Persita terjadi ketika kiper Igor Rodrigues berhasil menggagalkan tendangan penalti Luciano Guaycochea pada menit ke – 8.

Penyelamatan gemilang Igor Rodriques membuat pemain Persita makin percaya diri.