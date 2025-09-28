Thom Haye Kaget Gaya Bermain Negatif Persita, Banyak Pelajaran

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang Persib Thom Haye angkat bicara setelah tumbang dari tuan rumah Persita pada laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9) malam.

Menurut gelandang Timnas Indonesia ini, kekalahan tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi tim untuk mempersiapkan diri lebih baik pada laga berikutnya.

"Saya setuju dengan pelatih.

Jika kami bisa mencetak gol lebih dahulu, kami bisa meraih hasil yang lebih baik,” ujar Thom Haye dilansir dari laman klub.

Persita berhasil mengalahkan Persib dengan skor 2 – 1.

Dua gol Persita ke gawang Persib yang dikawal Adam Przybek dicetak Javlon Guseynov menit ke – 42 dan Esal Sahrul menit ke – 90 + 2.

Gol balasan Persib Bandung dicetak sang kapten, Beckham Putra Nugraha menit ke 90 + 9.

Skuad Pangeran Biru sebenarnya punya kesempatan unggul lebih dahulu setelah wasit Eko Saputra dengan bantuan VAR menghukum Persita dengan tendangan penalti karena pemainnya handsball di kotak terlarang.