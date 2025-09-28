JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Thom Haye Kaget Gaya Bermain Negatif Persita, Banyak Pelajaran

Thom Haye Kaget Gaya Bermain Negatif Persita, Banyak Pelajaran

Minggu, 28 September 2025 – 05:54 WIB
Thom Haye Kaget Gaya Bermain Negatif Persita, Banyak Pelajaran - JPNN.com Bali
Gelandang Persib Thom Haye gagal mengontrol bola saat melawan pemain Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (27/8) malam. Persib kalah dari tuan rumah Persita dengan skor 1 - 2. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang Persib Thom Haye angkat bicara setelah tumbang dari tuan rumah Persita pada laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9) malam.

Menurut gelandang Timnas Indonesia ini, kekalahan tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi tim untuk mempersiapkan diri lebih baik pada laga berikutnya.

"Saya setuju dengan pelatih.

Baca Juga:

Jika kami bisa mencetak gol lebih dahulu, kami bisa meraih hasil yang lebih baik,” ujar Thom Haye dilansir dari laman klub.

Persita berhasil mengalahkan Persib dengan skor 2 – 1.

Dua gol Persita ke gawang Persib yang dikawal Adam Przybek dicetak Javlon Guseynov menit ke – 42 dan Esal Sahrul menit ke – 90 + 2.

Baca Juga:

Gol balasan Persib Bandung dicetak sang kapten, Beckham Putra Nugraha menit ke 90 + 9.

Skuad Pangeran Biru sebenarnya punya kesempatan unggul lebih dahulu setelah wasit Eko Saputra dengan bantuan VAR menghukum Persita dengan tendangan penalti karena pemainnya handsball di kotak terlarang.

Bagi Thom Haye, pertandingan kontra Persita malam ini telah memberinya banyak pelajaran. Terutama saat menghadapi tim yang menerapkan gaya bermain negatif
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Thom Haye Persib persita Persita vs Persib Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 Permainan Negatif

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

  2. Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain

  3. Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU