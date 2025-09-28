Persib Tumbang di Stadion Dipta Gianyar, Bojan Hodak Puji Kiper Persita

JPNN.com

Minggu, 28 September 2025 – 05:34 WIB
Gelandang bertahan Sin Young bae menendang bola ditempel pemain Persib Thom Haye di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9) malam. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib kembali menelan kekalahan setelah tumbang pada laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, kemarin (27/9) malam.

Persita unggul lebih dahulu setelah dua pemainnya mencetak gol ke gawang Persib yang dikawal Adam Przybek.

Dua gol tuan rumah dicetak Javlon Guseynov menit ke – 42 dan Esal Sahrul menit ke – 90 + 2.

Gol balasan Persib Bandung dicetak sang kapten, Beckham Putra Nugraha menit ke 90 + 9.

Skuad Pangeran Biru sebenarnya punya kesempatan unggul lebih dahulu setelah wasit Eko Saputra dengan bantuan VAR menghukum Persita dengan tendangan penalti karena pemainnya handsball di kotak terlarang.

Namun, tendangan penalti Luciano Guaycochea pada menit ke - 8 berhasil digagalkan kiper Persita, Igor Rodrigues.

"Kami kembali kehilangan kesempatan dari situasi tendangan penalti.

Di babak pertama, kami seharusnya bisa unggul dengan baik.

Menurut pelatih Persib Bojan Hodak, kiper Persita tampil apik dengan melakukan beberapa kali saves saat pemain Persib memberondong gawangnya.
