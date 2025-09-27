Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

JPNN.com

Sabtu, 27 September 2025 – 06:37 WIB
Pemain belakang Semen Padang Rui Rampa menendang bola diadang kapten Bali United Ricky Fajrin dan gelandang Jordy Bruijn di Stadion Haji Agus Salim, kemarin. Bali United berhasil mengalahkan Semen Padang dengan skor 3 - 1. Foto: Instagram@semenpadangfcid

bali.jpnn.com, PADANG - Tuan rumah Semen Padang belum keluar dari tekanan di ajang Super League 2025-2026.

Bertindak sebagai tuan rumah, Semen Padang keok dari tim tamu Bali United pada laga pekan ketujuh di Stadion Haji Agus Salim, kemarin (26/9) sore.

Mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 52 persen, Semen Padang kalah dari Bali United dengan skor 1 – 3.

Semen Padang hanya berhasil mencetak satu gol dari 14 kali kesempatan short on target melalui Cornelius Stewart menit ke-73.

Namun, tim tamu Bali United bermain lebih efektif dengan mencetak tiga gol dari 18 kali kesempatan short on target.

Tiga gol itu dicetak striker Boris Kopitovic menit ke – 45 + 1, Reyner Barusu menit ke-73 dan penyerang sayap Muhammad Rahmat menit ke-90 + 8.

Kekalahan ini membuat pelatih Semen Padang Eduardo Almeida kecewa.

Menurut Eduardo Almeida, para pemain Semen Padang sebenarnya bermain cukup bagus pada babak pertama.

Menurut Eduardo Almeida, para pemain Semen Padang sebenarnya bermain cukup bagus pada babak pertama melawan Bali United
