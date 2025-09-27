Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

bali.jpnn.com, PADANG - Tuan rumah Semen Padang belum keluar dari tekanan di ajang Super League 2025-2026.

Bertindak sebagai tuan rumah, Semen Padang keok dari tim tamu Bali United pada laga pekan ketujuh di Stadion Haji Agus Salim, kemarin (26/9) sore.

Mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 52 persen, Semen Padang kalah dari Bali United dengan skor 1 – 3.

Semen Padang hanya berhasil mencetak satu gol dari 14 kali kesempatan short on target melalui Cornelius Stewart menit ke-73.

Namun, tim tamu Bali United bermain lebih efektif dengan mencetak tiga gol dari 18 kali kesempatan short on target.

Tiga gol itu dicetak striker Boris Kopitovic menit ke – 45 + 1, Reyner Barusu menit ke-73 dan penyerang sayap Muhammad Rahmat menit ke-90 + 8.

Kekalahan ini membuat pelatih Semen Padang Eduardo Almeida kecewa.

Menurut Eduardo Almeida, para pemain Semen Padang sebenarnya bermain cukup bagus pada babak pertama.