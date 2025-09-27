Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain

bali.jpnn.com, PADANG - Pelatih Johnny Jansen senang Bali United akhirnya keluar dari tekanan setelah pada laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 berhasil mengalahkan tuan rumah Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, kemarin (26/9) dengan skor 3 – 1.

Menurut Johnny Jansen, kemenangan itu tidak mudah diraih karena Bali United kehilangan sejumlah pemain pilar dalam pertandingan penting ini.

"Saya sangat senang kami bisa meraih kemenangan di sini (Padang).

Situasi yang sulit kami hadapi karena beberapa pemain ada yang sakit, cedera dan absen.

Lalu ada Mirza (Mustafic) harus keluar di menit awal sehingga melakukan pergantian pemain lebih cepat,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Laga kemarin diawali dengan dua kali pengecekan Video Assistant Referee (VAR) perihal possible penalti bagi kedua tim.

Hasilnya, wasit Steven Yubel Poli mengesahkan penalti untuk Bali United, sementara Semen Padang bersih dari pelanggaran dalam dua waktu yang berbeda.

Boris Kopitovic yang menjadi eksekutor pada menit 45 + 1 berhasil membuka keunggulan Bali United dari titik putih.