JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar

Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar

Kamis, 25 September 2025 – 21:48 WIB
Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar - JPNN.com Bali
Gaya selebrasi gelandang serang Irfan Jaya seusai menjebol gawang lawan. Irfan Jaya sedih dengan keterpurukan Bali United pada laga awal Super League 2025-2026. Foto: Media Bali United

bali.jpnn.com, PADANG - Pelatih Johnny Jansen dan pemain Bali United sedih dengan performa tim pada laga awal Super League 2025-2026.

Bermaterikan pemain bintang, Bali United terlempar dari posisi posisi 10 besar.

Bali United saat ini menempati peringkat ke-14 klasemen Super League 2025-2026 dengan enam poin, hasil dari meraih sekali kemenangan, tiga kali seri dan dua kali kalah.

Baca Juga:

Kondisi ini jelas tidak ideal bagi Bali United yang pernah dua kali merengkuh gelar juara Liga 1.

“Secara pribadi tentu sedih ya dengan situasi Bali United saat ini berada di posisi tersebut,” ujar Irfan Jaya dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, pemain kembali ke lapangan hijau seusai kalah dari PSIM Yogyakarta dan fokus melakukan evaluasi.

Baca Juga:

Mereka mencari strategi yang tepat untuk bangkit dan tidak terjerembab di zona degradasi.

Irfan Jaya pun memasang target serius saat melawan Semen Padang, yakni meraih hasil maksimal.

Penyerang Bali United Irfan Jaya sedih dengan kondisi tim yang kini terlempar dari posisi 10 besar klasemen Super League 2025-2026
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Irfan Jaya bali united PSIM Yogyakarta Semen Padang Semen Padang vs Bali United Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar - JPNN.com Bali
    Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar
  2. Boris Kopitovic Terkenang Momen Bungkam Semen Padang Musim Lalu, ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Terkenang Momen Bungkam Semen Padang Musim Lalu, ini Targetnya

  3. Johnny Jansen Sedih 2 Pemain Asing Absen Kontra Semen Padang, Sulit - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sedih 2 Pemain Asing Absen Kontra Semen Padang, Sulit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU