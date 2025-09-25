Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar

bali.jpnn.com, PADANG - Pelatih Johnny Jansen dan pemain Bali United sedih dengan performa tim pada laga awal Super League 2025-2026.

Bermaterikan pemain bintang, Bali United terlempar dari posisi posisi 10 besar.

Bali United saat ini menempati peringkat ke-14 klasemen Super League 2025-2026 dengan enam poin, hasil dari meraih sekali kemenangan, tiga kali seri dan dua kali kalah.

Kondisi ini jelas tidak ideal bagi Bali United yang pernah dua kali merengkuh gelar juara Liga 1.

“Secara pribadi tentu sedih ya dengan situasi Bali United saat ini berada di posisi tersebut,” ujar Irfan Jaya dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, pemain kembali ke lapangan hijau seusai kalah dari PSIM Yogyakarta dan fokus melakukan evaluasi.

Mereka mencari strategi yang tepat untuk bangkit dan tidak terjerembab di zona degradasi.

Irfan Jaya pun memasang target serius saat melawan Semen Padang, yakni meraih hasil maksimal.