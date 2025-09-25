Boris Kopitovic Terkenang Momen Bungkam Semen Padang Musim Lalu, ini Targetnya

bali.jpnn.com, PADANG - Striker Bali United Boris Kopitovic mengenang laga kontra Semen Padang menjelang laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (26/9) besok.

Salah satunya saat Bali United melawan Semen Padang pada leg kedua Liga 1 2024-2025 lalu di tempat yang sama.

Boris Kopitovic saat itu berhasil mencetak gol pertamanya melalui titik putih menyempurnakan brace dari Privat Mbarga dan Muhammad Rahmat.

“Betul, saat itu saya mencetak gol pertama di Padang saat memulai kompetisi di Indonesia musim lalu. Waktu itu tuan rumah mendapatkan kartu merah dan pertandingan tidak mudah.

Saya berharap besok kami bisa menang dan membawa tiga poin pulang ke Bali,” ujar Boris Kopitovic dilansir dari laman klub.

Menurut Boris Kopitovic, yang terpenting saat ini bukan jumlah gol yang dicetak melainkan kemenangan bersama tim.

Pasalnya, Bali United saat ini dalam kondisi tertekan lantaran kurang maksimal dalam laga awal Super League 2025-2026.

Oleh karena itu, seusai menjamu PSIM Yogyakarta, pemain fokus melakukan evaluasi dan mencari taktik terbaru untuk menghadapi tuan rumah Semen Padang.