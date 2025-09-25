Johnny Jansen Sedih 2 Pemain Asing Absen Kontra Semen Padang, Sulit

bali.jpnn.com, PADANG - Bali United dalam kondisi tertekan menghadapi tuan rumah Semen Padang pada laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (26/9) besok sore.

Pasalnya, dua pemain asing Bali United dipastikan absen pada laga penting ini.

Kondisi tersebut diungkap Johnny Jansen saat sesi konferensi pers, Kamis (25/9) sore.

“Situasi pemain saat ini ada dua pemain asing kami tinggal di Bali karena akumulasi dan sakit.

Kemudian ada pemain yang kami tinggal di hotel dan tidak ikut official training,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Dua pemain asing itu adalah bek tengah Joao Ferrari yang dihukum absen dalam dua laga karena menerima kartu kuning pada pertandingan Bali United melawan Madura United.

Satu lagi tak diungkap Johnny Jansen dengan alasan strategi.

Jo Jansen hanya meminta pemain dan suporter tenang karena Bali United akan tampil maksimal melawan tuan rumah Semen Padang.