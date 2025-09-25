JPNN.com

Kamis, 25 September 2025 – 21:10 WIB
Johnny Jansen Sedih 2 Pemain Asing Absen Kontra Semen Padang, Sulit - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen sedih timnya dalam kondisi pincang menjelang laga kontra Semen Padang lantaran dua pemain asingnya absen. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, PADANG - Bali United dalam kondisi tertekan menghadapi tuan rumah Semen Padang pada laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (26/9) besok sore.

Pasalnya, dua pemain asing Bali United dipastikan absen pada laga penting ini.

Kondisi tersebut diungkap Johnny Jansen saat sesi konferensi pers, Kamis (25/9) sore.

Baca Juga:

“Situasi pemain saat ini ada dua pemain asing kami tinggal di Bali karena akumulasi dan sakit.

Kemudian ada pemain yang kami tinggal di hotel dan tidak ikut official training,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Dua pemain asing itu adalah bek tengah Joao Ferrari yang dihukum absen dalam dua laga karena menerima kartu kuning pada pertandingan Bali United melawan Madura United.

Baca Juga:

Satu lagi tak diungkap Johnny Jansen dengan alasan strategi.

Jo Jansen hanya meminta pemain dan suporter tenang karena Bali United akan tampil maksimal melawan tuan rumah Semen Padang.

Bali United dalam kondisi tertekan menghadapi tuan rumah Semen Padang pada laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (26/9)
