Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera

Kamis, 25 September 2025 – 07:36 WIB
Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida berdiskusi dengan staf pelatih mempersiapkan taktik menghadapi Bali United di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (26/9) besok. Foto: ILeague

bali.jpnn.com, PADANG - Semen Padang pincang menjelang laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (26/9) besok.

Pelatih Eduardo Almeida mengatakan skuad Kabau Sirah tidak bisa tampil melawan Bali United dengan kekuatan terbaiknya.

Menurut Eduardo Almeida, sejumlah pemainnya masih dibekap cedera sehingga dipastikan tak bisa dimainkan lawan Bali United.

Terbaru ada pemain muda Ronaldo Kwateh dan pemain asing Pedro Matos.

“Keduanya harus menepi akibat cedera seusai laga pekan keenam melawan Persebaya di Surabaya lalu,” ujar Eduardo Almeida dilansir dari ILeague.

Ronaldo Kwateh divonis kembali dihantam cedera ACL, sedangkan Pedro Matos mengalami cedera hamstring.

Untuk Ronaldo Kwateh, saat in sedang menjalani pemeriksaan di Jakarta untuk cedera di bagian lutut kiri.

Kondisi ini membuat mantan pelatih Arema FC dan RANS Nusantara FC ini cemas bukan main.

