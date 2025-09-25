JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Mike Hauptmeijer & Thijmen Goppel Jadi Sasaran Kritik Suporter Bali United

Mike Hauptmeijer & Thijmen Goppel Jadi Sasaran Kritik Suporter Bali United

Kamis, 25 September 2025 – 07:13 WIB
Mike Hauptmeijer & Thijmen Goppel Jadi Sasaran Kritik Suporter Bali United - JPNN.com Bali
Kiper Bali United Mike Hauptmeijer menjadi sasaran kritik suporter karena gawangnya kebobolan 13 gol. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United menjadi sasaran kritik suporter setelah tampil inkonsisten di kompetisi Super League 2025-2026.

Banyak yang menilai performa Bali United di tangan Johnny Jansen tak lebih baik saat masih ditangani Stefano ‘Teco’ Cugurra.

Versi suporter yang membanjiri kolom komentar akun media sosial Bali United, meski gaya permainan Bali United era Coach Teco membosankan karena kerap memeragakan taktik guling-guling, tetapi kemenangan kerap datang.

Baca Juga:

Teco bahkan memberikan dua gelar juara untuk Bali United, minimal membawa tim di papan atas klasemen Liga 1.

Hal ini berbanding terbalik saat era pelatih anyar Johnny Jansen.

Meski berhasil memeragakan gaya permainan yang memikat, agresif, mendominasi pertandingan dan taktik permainan dari kaki ke kaki, tetapi Bali United gagal meraih kemenangan.

Baca Juga:

Buktinya dalam enam pertandingan terakhir, Bali United baru mengumpulkan enam poin, hasil dari sekali menang, tiga kali seri dan dua kali kalah.

Ketidakkonsistenan Bali United terlihat sejak awal kompetisi ini membuat Serdadu Tridatu terdampar di peringkat ke-14 Klasemen Super League 2025-2026.

Dua pemain asing yang menjadi sasaran kritik suporter adalah kiper Mike Hauptmeijer dan penyerang sayap Thijmen Goppel.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mike Hauptmeijer Thijmen Goppel Johnny Jansen suporter Semen Padang Semen Padang vs Bali United pemain asing Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera - JPNN.com Bali

    Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera

  2. Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara

  3. H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco - JPNN.com Bali

    H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU