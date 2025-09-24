Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara

JPNN.com

Rabu, 24 September 2025 – 15:56 WIB
Pemain Bali United Kadek Arel dkk latihan di fasilitas tim di pinggir pantai Purnama, Gianyar untuk persiapan laga kontra Semen Padang. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United dipastikan siap tempur menghadapi tuan rumah Semen Padang pada laga lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (26/9) sore lusa.

Pelatih Johnny Jansen membawa pemain terbaik untuk menghadapi Semen Padang.

Para pemain Bali United itu diboyong Johnny Jansen ke Padang, Rabu (24/9) siang melalui jalur udara setelah transit terlebih dahulu di Jakarta.

Ambisi Jo Jansen, sapaan akrabnya, mengembalikan muruwah Bali United di posisi aslinya di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia.

Oleh karena itu, seusai kekalahan Bali United dari PSIM Yogyakarta, Jo Jansen mengenjot para pemainnya di fasilitas latihan tim.

Latihan ini untuk mengembalikan taktik dan strategi tim yang hilang pada laga terakhir.

Bek muda Bali United Kadek Arel mengaku kekalahan dari PSIM Yogyakarta pekan lalu menjadi catatan tim pelatih sebelum menghadapi Semen Padang.

Tiga poin kemenangan menjadi target utama Kadek Arel dan kawan-kawan di stadion yang menjadi saksi sejarah Bali United berhasil keluar sebagai jawara Liga 1 2019 silam.

