H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco

Rabu, 24 September 2025 – 15:43 WIB
Skuad Bali United foto bersama di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Bali United siap menghadapi Semen Padang, Jumat (26/9) sore di Padang. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini.

Bali United dijadwalkan menghadapi laga tandang kontra tuan rumah Semen Padang, Jumat (26/9) sore lusa pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA di Stadion Haji Agus Salim.

Laga ini diprediksi berjalan menarik karena kedua kesebelasan sama-sama mengincar kemenangan setelah pada laga sebelumnya kalah dari lawan-lawannya.

Semen Padang pada laga kontra tuan rumah Persebaya kalah tipis dengan skor 0 – 1, sementara Bali United keok dari tim tamu PSIM Yogyakarta 1 – 3.

Oleh karena itu, kedua kesebelasan diprediksi bermain ngotot untuk bisa meraih kemenangan dan memperbaiki posisi tim di klasemen sementara Super League 2025-2026.

Bali United diprediksi bisa memenangkan laga pada pekan ketujuh ini.

Pasalnya, dari sembilan kali pertemuan kedua tim, Bali United menang delapan kali, sementara Semen Padang hanya sekali.

Khusus di era Liga 1, Bali United yang saat itu masih ditangani Stefano ‘Teco’ Cugurra berhasil menyapu bersih enam kemenangan.

