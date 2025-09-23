Kadek Arel Kecewa Berat, Puji Sportivitas Suporter Bali United
bali.jpnn.com, GIANYAR - Kekecewaan dirasakan para pemain Bali United setelah takluk dari PSIM Yogyakarta pada laga pekan keenam Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) lalu.
Rasa kecewa juga dirasakan bek muda Kadek Arel Priyatna.
Kapten Timnas U23 Indonesia itu mengaku kecewa berat gagal memberikan kemenangan di kandang sendiri kepada suporter.
“Pertandingan yang tidak sesuai dengan ekspektasi karena belum berhasil menang,” ujar Kadek Arel dilansir dari laman klub.
Bali United kalah dengan skor 1 – 3 dari PSIM Yogyakarta.
Bali United mencetak gol lebih dahulu melalui Mirza Mustafic menit ke-17, tetapi berhasil dibalas tiga gol oleh tim tamu.
Gol penyeimbang dicetak Raka Cahyana menit ke-37. Gol kedua PSIM Yogyakarta dicetak Ezequiel Vidal menit ke-45 + 6.
Pada babak kedua, PSIM Yogyakarta menggandakan keunggulan melalui Anton Fase menit ke-79.
Kekecewaan dirasakan para pemain Bali United setelah takluk dari PSIM Yogyakarta pada laga pekan keenam Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News