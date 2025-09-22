Bali United Inkonsisten, Tekan Alarm Bahaya, Johnny Jansen Buka Suara

JPNN.com

Senin, 22 September 2025 – 19:38 WIB
Pelatih Johnny Jansen membongkar penyebab Bali United tampil inkonsisten dalam enam laga terakhir Super League 2025. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United tampil inkonsisten di kompetisi Super League 2025-2026.

Buktinya dalam enam pertandingan terakhir, Bali United baru mengumpulkan enam poin, hasil dari sekali menang, tiga kali seri dan dua kali kalah.

Ketidakkonsistenan Bali United terlihat sejak awal kompetisi ini membuat Serdadu Tridatu terdampar di peringkat ke-13 Klasemen Super League 2025-2026.

Pada laga perdana Super League, Bali United yang bertindak sebagai tuan rumah dipaksa bermain imbang oleh Persik Kediri di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, 10 Agustus lalu dengan skor 1 – 1.

Pada pertandingan kedua kontra Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, 15 Agustus 2025, Bali United kembali meraih hasil imbang dengan skor 3 – 3.

Bali United terpuruk saat menantang Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 23 Agustus 2025, setelah kalah telak 2 – 5.

Bali United kemudian menang tipis kontra Madura United pada 30 Agustus 2025 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, dengan skor tipis 1 - 0.

Serdadu Tridatu lalu menahan imbang tuan rumah Persija di Jakarta International Stadium (JIS), 14 September 2025 lalu dengan skor 1 – 1.

Bali United tampil inkonsisten di kompetisi Super League 2025-2026 setelah hanya menang sekali, tiga kali seri dan dua kali menelan kekalahan
