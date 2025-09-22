5 Fakta Pascalaga Bali United vs PSIM: Nomor 4 Bikin Nyesek, Turut Berduka

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United memetik hasil memalukan pada laga pekan keenam Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/9) malam.

Bali United yang lebih diunggulkan saat menantang tim tamu PSIM Yogyakarta justru kalah dengan skor telak 1 – 3.

Bali United mencetak gol lebih dahulu melalui Mirza Mustafic menit ke-17, tetapi berhasil dibalas tiga gol oleh tim tamu.

Gol penyeimbang dicetak Raka Cahyana menit ke-37.

Gol kedua PSIM Yogyakarta dicetak Ezequiel Vidal menit ke-45 + 6.

Pada babak kedua, PSIM Yogyakarta menggandakan keunggulan melalui Anton Fase menit ke-79.

Berikut lima fakta pascalaga Bali United versus PSIM Yogyakarta yang perlu Anda tahu.