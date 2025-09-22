JPNN.com

JPNN.com Bali Sport PSIM Yogyakarta Berduka 2 Suporter Tewas di Bali, Manajemen Turun Tangan

PSIM Yogyakarta Berduka 2 Suporter Tewas di Bali, Manajemen Turun Tangan

Senin, 22 September 2025 – 13:31 WIB
PSIM Yogyakarta Berduka 2 Suporter Tewas di Bali, Manajemen Turun Tangan - JPNN.com Bali
Manajemen PSIM Yogyakarta turut berduka cita atas meninggalnya dua orang suporter menjelang laga kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) lalu. Foto: Instagram @psimjogja_official

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan keenam Super League 2025-2026 antara PSIM Yogyakarta kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam lalu menyisakan duka.

Dua orang suporter PSIM Yogyakarta meninggal dunia saat bersiap menonton laga superpanas itu.

Korban pertama bernama Diazkarta Asa Ginentur alias DAG.

Baca Juga:

Pria 27 tahun itu dilaporkan tewas setelah terjatuh dari balkon lantai empat sebuah hotel di Jalan Dewi Sri, Legian, Kuta Sabtu (20/9) siang, beberapa jam sebelum laga.

Korban tewas seketika di lantai dasar hotel.

Setelah tim Inafis Polresta Denpasar dan Polsek Kuta melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUP Prof Ngoerah sebelum dipulangkan ke Yogyakarta.

Baca Juga:

Selain DAG, seorang suporter PSIM Yogyakarta ikut tewas sebelum laga kontra Bali United.

Dia adalah Bayu Yoga Pradana.

Dua orang suporter PSIM Yogyakarta meninggal dunia saat bersiap menonton laga kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) lalu
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSIM PSIM Yogyakarta suporter tewas bali united stadion kapten dipta Suporter PSIM Yogyakarta Bali Laskar Mataram Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Pascalaga Bali United vs PSIM: Nomor 4 Bikin Nyesek, Turut Berduka - JPNN.com Bali

    5 Fakta Pascalaga Bali United vs PSIM: Nomor 4 Bikin Nyesek, Turut Berduka

  2. PSIM Yogyakarta Berduka 2 Suporter Tewas di Bali, Manajemen Turun Tangan - JPNN.com Bali
    PSIM Yogyakarta Berduka 2 Suporter Tewas di Bali, Manajemen Turun Tangan
  3. Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC - JPNN.com Bali

    Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU