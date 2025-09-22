PSIM Yogyakarta Berduka 2 Suporter Tewas di Bali, Manajemen Turun Tangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan keenam Super League 2025-2026 antara PSIM Yogyakarta kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam lalu menyisakan duka.

Dua orang suporter PSIM Yogyakarta meninggal dunia saat bersiap menonton laga superpanas itu.

Korban pertama bernama Diazkarta Asa Ginentur alias DAG.

Pria 27 tahun itu dilaporkan tewas setelah terjatuh dari balkon lantai empat sebuah hotel di Jalan Dewi Sri, Legian, Kuta Sabtu (20/9) siang, beberapa jam sebelum laga.

Korban tewas seketika di lantai dasar hotel.

Setelah tim Inafis Polresta Denpasar dan Polsek Kuta melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUP Prof Ngoerah sebelum dipulangkan ke Yogyakarta.

Selain DAG, seorang suporter PSIM Yogyakarta ikut tewas sebelum laga kontra Bali United.

Dia adalah Bayu Yoga Pradana.