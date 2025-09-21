Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel blak-blakan mengungkap kunci kemenangan Laskar Mataram saat membantai tuan rumah Bali United pada laga pekan keenam Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam.

PSIM Yogyakarta membungkam Bali United dengan skor telak 3 – 1.

Bali United mencetak gol lebih dahulu melalui Mirza Mustafic menit ke-17, tetapi berhasil dibalas tiga gol oleh tim tamu.

Gol penyeimbang dicetak Raka Cahyana menit ke-37.

Gol kedua PSIM Yogyakarta dicetak Ezequiel Vidal menit ke-45 + 6.

Pada babak kedua, PSIM Yogyakarta menggandakan keunggulan melalui Anton Fase menit ke-79.

“Saya tekankan, saya benci kekalahan,” ujar Jean Paul van Gastel seusai pertandingan kemarin.

Menurut Jean Paul van Gastel, kekalahan PSIM Yogyakarta dari tim tamu Borneo FC pada laga pekan kelima di Stadion Sultan Agung, Bantul, menjadi penyemangat untuk bangkit.