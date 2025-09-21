JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC

Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC

Minggu, 21 September 2025 – 20:27 WIB
Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC - JPNN.com Bali
Pelatih PSIM Yogakarta Jean Paul van Gastel blak-blakan mengungkap kunci kemenangan Laskar Mataram saat membantai tuan rumah Bali United pada laga pekan keenam Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam. Foto: Instagram @psimjogja_official

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel blak-blakan mengungkap kunci kemenangan Laskar Mataram saat membantai tuan rumah Bali United pada laga pekan keenam Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam.

PSIM Yogyakarta membungkam Bali United dengan skor telak 3 – 1.

Bali United mencetak gol lebih dahulu melalui Mirza Mustafic menit ke-17, tetapi berhasil dibalas tiga gol oleh tim tamu.

Baca Juga:

Gol penyeimbang dicetak Raka Cahyana menit ke-37.

Gol kedua PSIM Yogyakarta dicetak Ezequiel Vidal menit ke-45 + 6.

Pada babak kedua, PSIM Yogyakarta menggandakan keunggulan melalui Anton Fase menit ke-79.

Baca Juga:

“Saya tekankan, saya benci kekalahan,” ujar Jean Paul van Gastel seusai pertandingan kemarin.

Menurut Jean Paul van Gastel, kekalahan PSIM Yogyakarta dari tim tamu Borneo FC pada laga pekan kelima di Stadion Sultan Agung, Bantul, menjadi penyemangat untuk bangkit.

Pelatih PSIM Yogakarta Jean Paul van Gastel blak-blakan mengungkap kunci kemenangan Laskar Mataram saat membantai tuan rumah Bali United
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jean Paul van Gastel PSIM PSIM Yogyakarta bali united Bali United vs PSIM Bali United vs PSIM Yogyakarta Borneo FC Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC - JPNN.com Bali
    Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC
  2. PSIM Cetak Rekor Tandang Sempurna, Kelemahan Bali United Terbaca van Gastel - JPNN.com Bali

    PSIM Cetak Rekor Tandang Sempurna, Kelemahan Bali United Terbaca van Gastel

  3. Ini 3 Kelemahan Bali United saat Dibekuk PSIM Versi Johnny Jansen, Parah - JPNN.com Bali

    Ini 3 Kelemahan Bali United saat Dibekuk PSIM Versi Johnny Jansen, Parah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU