JPNN.com

JPNN.com Bali Sport PSIM Cetak Rekor Tandang Sempurna, Kelemahan Bali United Terbaca van Gastel

PSIM Cetak Rekor Tandang Sempurna, Kelemahan Bali United Terbaca van Gastel

Minggu, 21 September 2025 – 20:04 WIB
PSIM Cetak Rekor Tandang Sempurna, Kelemahan Bali United Terbaca van Gastel - JPNN.com Bali
Gelandang PSIM Yogyakarta Ezequiel Vidal mencetak gol menit ke-45 + 6 ke gawang Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) kemarin malam. PSIM Yogyakarta mengalahkan Bali United dengan skor 3 - 1. Foto: Instagram @psimjogja-official

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim promosi PSIM Yogyakarta mencetak rekor tandang sempurna pada kompetisi Super League 2025-2026.

Pada laga pekan keenam yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) kemarin, PSIM Yogyakarta sukses mengalahkan tuan rumah Bali United dengan skor 3 – 1.

Bali United mencetak gol lebih dahulu melalui Mirza Mustafic menit ke-17, tetapi berhasil dibalas tiga gol oleh tim tamu.

Baca Juga:

Gol penyeimbang dicetak Raka Cahyana menit ke-37.

Gol kedua PSIM Yogyakarta dicetak Ezequiel Vidal menit ke-45 + 6.

Pada babak kedua, PSIM Yogyakarta menggandakan keunggulan melalui Anton Fase menit ke-79.

Baca Juga:

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel mengaku bangga dengan performa anak asuhnya yang mampu menjalankan strategi dengan baik.

Hasil bagus ini melengkapi rekor tandang PSIM Yogyakarta pada laga sebelumnya yang berhasil mengalahkan Persebaya dengan skor 1 – 0 dan membungkam Malut United 2 – 0.

Tim promosi PSIM Yogyakarta mencetak rekor tandang sempurna pada kompetisi Super League 2025-2026 setelah mengalahkan Bali United di Stadion Dipta kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSIM PSIM Yogyakarta bali united Bali United vs PSIM Bali United vs PSIM Yogyakarta PSIM Cetak Rekor Tandang Jean Paul van Gastel Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC - JPNN.com Bali

    Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC

  2. PSIM Cetak Rekor Tandang Sempurna, Kelemahan Bali United Terbaca van Gastel - JPNN.com Bali
    PSIM Cetak Rekor Tandang Sempurna, Kelemahan Bali United Terbaca van Gastel
  3. Ini 3 Kelemahan Bali United saat Dibekuk PSIM Versi Johnny Jansen, Parah - JPNN.com Bali

    Ini 3 Kelemahan Bali United saat Dibekuk PSIM Versi Johnny Jansen, Parah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU