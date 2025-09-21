PSIM Cetak Rekor Tandang Sempurna, Kelemahan Bali United Terbaca van Gastel

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim promosi PSIM Yogyakarta mencetak rekor tandang sempurna pada kompetisi Super League 2025-2026.

Pada laga pekan keenam yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) kemarin, PSIM Yogyakarta sukses mengalahkan tuan rumah Bali United dengan skor 3 – 1.

Bali United mencetak gol lebih dahulu melalui Mirza Mustafic menit ke-17, tetapi berhasil dibalas tiga gol oleh tim tamu.

Gol penyeimbang dicetak Raka Cahyana menit ke-37.

Gol kedua PSIM Yogyakarta dicetak Ezequiel Vidal menit ke-45 + 6.

Pada babak kedua, PSIM Yogyakarta menggandakan keunggulan melalui Anton Fase menit ke-79.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel mengaku bangga dengan performa anak asuhnya yang mampu menjalankan strategi dengan baik.

Hasil bagus ini melengkapi rekor tandang PSIM Yogyakarta pada laga sebelumnya yang berhasil mengalahkan Persebaya dengan skor 1 – 0 dan membungkam Malut United 2 – 0.