Ini 3 Kelemahan Bali United saat Dibekuk PSIM Versi Johnny Jansen, Parah

Minggu, 21 September 2025 – 10:01 WIB
Penyerang Bali United Boris Kopitovic tertunduk lesu saat dibantai PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam dengan skor 1 - 3. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United memetik hasil memalukan pada laa pekan keenam Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/9) malam.

Bali United yang lebih diunggulkan saat menantang tim tamu PSIM Yogyakarta justru kalah dengan skor telak 1 – 3.

Bali United mencetak gol lebih dahulu melalui Mirza Mustafic menit ke-17, tetapi berhasil dibalas tiga gol oleh tim tamu.

Gol penyeimbang dicetak Raka Cahyana menit ke-37.

Gol kedua PSIM Yogyakarta dicetak Ezequiel Vidal menit ke-45 + 6.

Pada babak kedua, PSIM Yogyakarta menggandakan keunggulan melalui Anton Fase menit ke-79.

Kekalahan Bali United dari PSIM Yogyakarta ini di luar prediksi suporter. Apa yang terjadi?

Menurut Johnny Jansen, ada tiga kelemahan fatal Bali United saat takluk dari PSIM Yogyakarta.

Menurut Johnny Jansen, ada tiga kelemahan fatal Bali United saat takluk dari PSIM Yogyakarta untuk bahan evaluasi laga berikutnya
