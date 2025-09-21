Ini 3 Kelemahan Bali United saat Dibekuk PSIM Versi Johnny Jansen, Parah

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United memetik hasil memalukan pada laa pekan keenam Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/9) malam.

Bali United yang lebih diunggulkan saat menantang tim tamu PSIM Yogyakarta justru kalah dengan skor telak 1 – 3.

Bali United mencetak gol lebih dahulu melalui Mirza Mustafic menit ke-17, tetapi berhasil dibalas tiga gol oleh tim tamu.

Gol penyeimbang dicetak Raka Cahyana menit ke-37.

Gol kedua PSIM Yogyakarta dicetak Ezequiel Vidal menit ke-45 + 6.

Pada babak kedua, PSIM Yogyakarta menggandakan keunggulan melalui Anton Fase menit ke-79.

Kekalahan Bali United dari PSIM Yogyakarta ini di luar prediksi suporter. Apa yang terjadi?

Menurut Johnny Jansen, ada tiga kelemahan fatal Bali United saat takluk dari PSIM Yogyakarta.