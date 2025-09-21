Jo Jansen Kecewa Berat Bali United Kalah dengan Cara Menyakitkan, Evaluasi!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen benar-benar terpukul saat Bali United kalah dengan cara menyakitkan saat menjamu PSIM Yogyakarta pada laga pekan keenam Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (14/9) malam.

Menurut Johnny Jansen, ada yang salah dengan cara bermain anak asuhnya sehingga kalah dengan skor telak dari PSIM Yogyakarta.

“Saya sangat kecewa dengan hasil pertandingan ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Bali United tunduk dari PSIM Yogyakarta dengan skor 1 – 3.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui Mirza Mustafic dari titik putih pada menit ke-17 setelah Video Assistant Referee (VAR) menyatakan terjadi handball di kotak penalti PSIM Yogyakarta.

Namun, sebelum laga berakhir, pemain PSIM Yogyakarta berhasil mencetak dua gol ke gawang Mike Hauptmeijer. Gol penyeimbang dicetak Raka Cahyana menit ke-37.

Gol kedua PSIM Yogyakarta dicetak Ezequiel Vidal menit ke-45 + 6.

Pada babak kedua, PSIM Yogyakarta menggandakan keunggulan melalui Anton Fase menit ke-79.