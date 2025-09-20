Bali United Unggul Statistik, tetapi Pemainnya Loyo, PSIM Bermain Efektif

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United memetik hasil memalukan pada laa pekan keenam Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/9) malam.

Bali United yang lebih diunggulkan saat menantang tim tamu PSIM Yogyakarta justru kalah dengan skor telak 1 – 3.

Bali United mencetak gol lebih dahulu melalui Mirza Mustafic menit ke-17, tetapi berhasil dibalas tiga gol oleh tim tamu.

Gol penyeimbang dicetak Raka Cahyana menit ke-37.

Gol kedua PSIM Yogyakarta dicetak Ezequiel Vidal menit ke-45 + 6.

Pada babak kedua, PSIM Yogyakarta menggandakan keunggulan melalui Anton Fase menit ke-79.

Kekalahan Bali United dari PSIM Yogyakarta di luar prediksi.

Pasalnya, Bali United menguasai jalannya pertandingan sepanjang laga, tetapi gegara pemainnya loyo, kerap salah passing dan miskomunikasi, tak ada gol tambahan yang tercipta selain yang dicetak Mirza Mustafic.