PSIM Yogyakarta Menggila, Bungkam Bali United 3 – 1, Cek Klasemen

bali.jpnn.com, GIANYAR - Hasil memalukan terjadi pada laga pekan keenam Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/14) malam.

Tuan rumah Bali United yang lebih diunggulkan saat menantang tim tamu PSIM Yogyakarta justru kalah dengan skor telak 1 – 3.

PSIM Yogyakarta tampil solid meski digempur pemain Bali United sepanjang laga.

Hasil buruk ini mengulang performa tak meyakinkan Bali United pada lima laga terakhir Super League di bawah pelatih anyar Johnny Jansen.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui titik putih menit ke-17.

Gelandang asing Mirza Mustafic berhasil mengeksekusi mengecoh arah bola dan menjebol gawang PSIM Yogyakarta yang dikawal Cahya Supriadi.

Namun, sebelum laga berakhir, pemain PSIM Yogyakarta berhasil mencetak dua gol ke gawang Mike Hauptmeijer.

Gol penyeimbang dicetak Raka Cahyana menit ke-37.