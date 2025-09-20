Kadek Arel Kehilangan Posisi di Bek Tengah Bali United, Jo Jansen Blak-blakan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih baru, taktik dan pemain pun baru.

Itu yang terjadi di skuad Bali United pada kompetisi Super League 2025-2026.

Keberadaan pelatih anyar Johnny Jansen membuat taktik permainan Bali United berubah 180 derajat.

Meski dominan memakai skema 4 – 3 – 3 defending seperti era Stefano ‘Teco’ Cugurra, tetapi permainan Bali United di tangan Johnny Jansen lebih hidup.

Bali United tidak hanya dominan dalam penguasaan bola, tetapi juga agresif dalam menyerang.

Dengan mengandalkan umpan dari kaki ke kaki, transisi permainan Bali United berjalan sangat cepat.

Perubahan taktik permainan ini mengubah komposisi pemain yang diturunkan pelatih Johnny Jansen.

Yang paling terlihat adalah sektor belakang.