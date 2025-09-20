Jo Jansen Bangga Punya Tim Receveur, Rekor Mentereng, Harga Murah

bali.jpnn.com, GIANYAR - Ada fakta menarik di sektor belakang Bali United dalam lima pertandingan terakhir Super League 2025-2026.

Meski memiliki stok bek tengah melimpah, pelatih Johnny Jansen justru memberi kepercayaan pemain asing Tim Receveur bermain di posisi tersebut.

Padahal, mantan pemain Almere City di Eredivisie ini posisi aslinya adalah seorang gelandang serang dan bertahan.

Mantan rekan duet gelandang Persib Thom Haye di Almere City itu konsisten tampil menawan dalam lima laga terakhir.

Posisinya nyaris tak tergantikan. Justru rekan duetnya di bek tengah Bali United kerap berganti-ganti.

Pada laga awal Super League, Tim Receveur berduet dengan Joao Ferrari.

Namun, setelah mantan pemain PSIS Semarang itu mengantongi kartu merah pada laga kontra Madura United, Tim Receveur berduet dengan Bagas Adi dan Kadek Arel.

Menurut juru taktik Johnny Jansen, Tim Receveur bisa bermain multiposisi sehingga menjadi keuntungan bagi tim dan pelatih dalam menjalankan taktikal yang sedang dibangunnya bersama Bali United.