Otak-atik Starting XI Bali United vs PSIM versi Johnny Jansen, Potensi Meledak

Sabtu, 20 September 2025 – 14:44 WIB
Skuad Bali United foto bersama di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Bali United siap menghadapi PSIM Yogyakarta, Sabtu (20/9) malam ini. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United bersiap menghadapi laga pekan keenam Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam pukul 20.00 WITA.

Pelatih Johnny Jansen sudah menyiapkan strategi dan taktik terbaik menghadapi PSIM Yogyakarta.

Sama seperti sebelumnya, Johnny Jansen hampir pasti memakai formasi 4 – 3 – 3 defending.

Formasi ini cukup ampuh saat Bali United meredam perlawanan Madura United dan Persija Jakarta dan kemungkinan akan diterapkan saat melawan Laskar Mataram.

Tiga gelandang yang ditempatkan Johnny Jansen tampil terorganisir, memiliki keunggulan dalam penguasaan bola di lini tengah dan menciptakan benteng pertahanan yang sulit ditembus lawan.

Posisi tiga gelandang kemungkinan akan ditempati Brandon Wilson (gelandang bertahan), Jordy Bruijn (gelandang) dan Kadek Agung (gelandang).

Gelandang tengah ini bertugas melindungi center bek yang hampir pasti ditempati Tim Receveur dan Kadek Arel yang tampil apik saat melawan Persija.

Brandon Wilson selama ini juga terbiasa memutus serangan lawan sejak dini.

