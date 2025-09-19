PSIM Yogyakarta Tancap Gas, Intip Kekuatan Bali United, Jean Paul: Laga Sulit

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel tancap gas seusai Laskar Mataram mendarat di Bali, Jumat (19/9) sore.

Jean Paul van Gastel langsung membawa 23 pemainnya ke markas Bali United, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, untuk melakukan official training (OT).

Ze Valente Cum sius mencoba beradaptasi dengan rumput lapangan Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Pada sesi konferensi pers sebelumnya, Jean Paul van Gastel mengatakan laga pekan keenam Super League 2025-2026, Sabtu (20/9) besok berbeda dengan pertandingan uji coba Juli 2025 lalu.

Pada laga uji coba yang berlangsung di tempat yang sama itu, PSIM Yogyakarta kalah telak dari Bali United dengan skor 0 – 6.

“Laga pramusim melawan Bali (United) dan pertandingan besok, jelas sangat berbeda.

Saya pikir, pada laga Juli lalu, kami berada di minggu keempat persiapan, sementara Bali sudah di minggu keenam,” ujar Jean Paul van Gastel dilansir dari laman klub.

Kini dalam kompetisi resmi, semuanya jelas berbeda.