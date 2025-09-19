Jean Paul van Gastel Boyong 23 Pemain ke Gianyar, Siap Menghadapi Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Skuad Laskar Mataram, julukan PSIM Yogyakarta akhirnya mendarat di Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat (19/9) sore pukul 13.30 WITA.

Pelatih Jean Paul van Gastel memboyong 23 pemain untuk menghadapi Bali United pada laga pekan keenam Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) besok.

Sejumlah nama besar milik PSIM Yogyakarta absen pada laga penting ini karena pemulihan cedera dan sebab lain.

Tak ada nama Kasim Botan, Riyatno Abiyoso, Andy Setyo, Khairul Fikri, Gilang Ardha hingga pemain asing Donny Warmerdam.

Seusai mendarat di Bali, pelatih dan pemain PSIM Yogyakarta langsung berangkat ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, untuk melakukan official training.

Dilansir dari laman klub, pelatih Jean Paul van Gastel mengatakan PSIM Yogyakarta siap menghadapi tuan rumah Bali United.

Fokus pelatih dalam sepekan terakhir adalah memperbaiki kekurangan tim setelah pada laga sebelumnya kalah dari tim tamu, Borneo FC, di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (14/9) lalu.

“Persiapan kami pada dasarnya sama.