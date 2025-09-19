Mike Hauptmeijer Analisis Video Gaya Bermain PSIM, Sebut Lawan Tim Bagus

JPNN.com

Jumat, 19 September 2025 – 18:20 WIB
Kiper Bali United Mike Hauptmeijer telah melakukan segala persiapan dengan mengikuti program latihan yang diberikan tim pelatih untuk menghadapi PSIM Yogyakarta, Sabtu (20/9) besok malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kiper Bali United Mike Hauptmeijer tampil apik pada laga terakhir kontra Persija Jakarta, pekan lalu.

Berkat penampilan apiknya,

Bali United hanya kebobolan satu gol berkat penampilan mantan penjaga gawang klub Eredivisie, PEC Zwolle itu.

Performa apik itu menjadi modal Mike Hauptmeijer saat mengawal gawang Bali United pada laga pekan keenam Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) besok.

Mike Hauptmeijer telah melakukan segala persiapan dengan mengikuti program latihan yang diberikan tim pelatih.

Kiper berkebangsaan Belanda itu juga telah melihat video pertandingan tim sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi PSIM Makassar.

“Kami sudah melihat video pertandingan.

Kami juga sudah latihan untuk persiapan kami melawan mereka (PSIM Yogyakarta).

Kiper Bali United Mike Hauptmeijer telah melakukan segala persiapan dengan mengikuti program latihan yang diberikan tim pelatih untuk menghadapi PSIM Yogyakarta
