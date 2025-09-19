Hasil Imbang Kontra Persija Jadi Modal Apik Melawan PSIM, Jo Jansen Merespons

JPNN.com

Jumat, 19 September 2025 – 14:01 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen memberi instruksi kepada Tim Receveur dkk saat latihan di training center tim di pesisir Pantai Purnama, Gianyar. Johnny Jansen membongkar kondisi skuad Bali United menjelang laga kontra PSIM Yogyakarta, Sabtu (20/9) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen optimistis menatap laga pekan keenam Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrabnya, hasil imbang kontra Persija pada laga pekan lalu menjadi modal apik untuk melawan PSIM Yogyakarta.

“Saya pikir kami punya persiapan bagus dan hasil pertandingan terakhir 1-1 melawan Persija adalah hal yang bagus buat kami untuk fokus di laga berikutnya,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Jo Jansen mengatakan demikian karena PSIM Yogyakarta memiliki kualitas hampir seimbang dengan Persija, lawan Bali United pekan lalu.

Persija yang memiliki market value Rp 106 miliar lebih menjadi lawan tangguh bagi Bali United.

Bali United lebih banyak bertahan saat melawan Persija, banyak mengandalkan counter attack untuk mencuri poin.

PSIM Yogyakarta yang memiliki nilai pasar lebih tinggi dari Bali United, yakni Rp 85,34 miliar, punya kualitas pemain yang bisa menyulitkan Bali United.

Oleh karena itu, seusai laga kontra Persija, pemain Bali United langsung masuk pemusatan latihan untuk persiapan menghadapi PSIM Yogyakarta.

