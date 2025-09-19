Johnny Jansen Sebut PSIM Penuh Kejutan, Hasil Uji Coba tak Jadi Ukuran

JPNN.com

Jumat, 19 September 2025 – 13:37 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen mewaspadai kekuatan PSIM Yogyakarta menjelang bentrok pada laga pekan keenam Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali ke lapangan hijau seusai menahan imbang Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) lalu.

Bali United dijadwalkan menantang PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam.

Pertandingan besok menjadi pertemuan kedua tim.

Sebelumnya, Bali United menggelar laga uji coba pramusim melawan PSIM Yogyakarta di tempat yang sama, pada Sabtu (26/7/2025) lalu.

Pada laga tersebut, Bali United berhasil menggunduli PSIM Yogyakarta dengan skor telak 6 – 0.

Namun, melihat lima pertandingan yang sudah berjalan di kompetisi Super League 2025-2026, kedua tim meraih hasil berbeda.

Ricky Fajrin Cum sius hanya meraih satu kemenangan, satu kekalahan dan tiga hasil imbang dengan mengemas enam poin.

Dengan hasil tersebut, Bali United terdampar di peringkat kesembilan Super League 2025-2026.

Pelatih Bali United Johnny Jansen tersadar, PSIM Yogyakarta yang dahulu dengan sekarang jauh berbeda saat dikalahkan pada laga uji coba Juli 2025 lalu
