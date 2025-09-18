5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United bersiap menghadapi laga pekan keenam Super League 2025-2026 yang kembali bergulir pekan ini.

Berdasar jadwal yang dirilis ILeague, Bali United dijadwalkan menantang tim tamu, PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) lusa.

Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua kesebelasan sama-sama mengincar kemenangan.

Berikut tiga fakta menarik sebelum duel Bali United vs PSIM Yogyakarta:

1. Market Value & Jumlah Pemain Asing

Berdasar rilis terbaru yang dilansir dari situs Transfermarkt, PSIM Yogyakarta memiliki 29 pemain, 10 di antaranya pemain dengan harga pasar Rp 85,34 miliar.

Bali United juga punya 29 pemain, tetapi pemain asingnya hanya delapan dengan total market value hanya Rp 75.09 miliar.

2. Sama-sama ditangani Pelatih Belanda

Kedua kesebelasan sama-sama ditangani pelatih berkebangsaan Belanda.

Yang menarik, jejak rekamnya sama-sama mentereng karena pernah menangani klub Eredivisie, Belanda.