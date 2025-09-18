JPNN.com

JPNN.com Bali Sport 5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie

5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie

Kamis, 18 September 2025 – 21:01 WIB
5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie - JPNN.com Bali
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel dan juru taktik Bali United Johnny Jansen mengamati aksi anak asuhnya saat duel di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, pada laga uji coba, 26 Juli 2025 lalu. Foto: Instagram @psimjogja_official

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United bersiap menghadapi laga pekan keenam Super League 2025-2026 yang kembali bergulir pekan ini.

Berdasar jadwal yang dirilis ILeague, Bali United dijadwalkan menantang tim tamu, PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) lusa.

Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua kesebelasan sama-sama mengincar kemenangan.

Baca Juga:

Berikut tiga fakta menarik sebelum duel Bali United vs PSIM Yogyakarta:

1. Market Value & Jumlah Pemain Asing

Berdasar rilis terbaru yang dilansir dari situs Transfermarkt, PSIM Yogyakarta memiliki 29 pemain, 10 di antaranya pemain dengan harga pasar Rp 85,34 miliar.

Bali United juga punya 29 pemain, tetapi pemain asingnya hanya delapan dengan total market value hanya Rp 75.09 miliar.

Baca Juga:

2. Sama-sama ditangani Pelatih Belanda

Kedua kesebelasan sama-sama ditangani pelatih berkebangsaan Belanda.

Yang menarik, jejak rekamnya sama-sama mentereng karena pernah menangani klub Eredivisie, Belanda.

Kedua kesebelasan sama-sama ditangani pelatih Belanda dengan jejak rekam mentereng, pernah menangani klub Eredivisie, Belanda.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united PSIM PSIM Yogyakarta Eredivisie Johnny Jansen Jean Paul van Gastel Super League 2025-2026 Transfermarkt Market Value Fakta Menarik Bali United vs PSIM Yogyakarta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie - JPNN.com Bali
    5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie
  2. 3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima

  3. 3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU