3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima

bali.jpnn.com, DENPASAR - Performa apik Bali United saat melawan Persija pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 kontra Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) lalu berbuah manis.

Tiga orang pemain Bali United masuk daftar best starting XI pekan kelima versi Ileague.

Ketiga pemain itu adalah bek kiri Ricky Fajrin, kiper Mike Hauptmeijer dan penyerang sayap Thijmen Goppel.

Nama lain yang masuk daftar adalah dua pemain Dewa United, Nick Kuipers dan Taisei Marukawa.

Bek Bhayangkara FC Nehar Sadiki juga masuk daftar bersama bek Persib Patricio Matricardi.

Penyerang sayap Persik Kediri William Lugo, gelandang Borneo Juan Felipe Vila dan gelandang Persija Souza masuk dalam daftar.

Nama baru di sepak bola Indonesia yang masuk daftar adalah penyerang Persijap Jepara, Rosalvo.

Di lain sisi, tak ada satu pun pemain PSIM Yogyakarta yang masuk daftar best starting XI pekan kelima.