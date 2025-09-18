3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mengantongi modal positif menjelang laga pekan keenam Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) lusa.

Ini terjadi setelah tiga pemain Bali United mengantongi top performance dalam lima laga terakhir Super League.

Ketiganya adalah kiper Mike Hauptmeijer, bek tengah Tim Receveur dan penyerang sayap Thijmen Goppel.

Dilansir dari akun klub, Mike Hauptmeijer menyumbang saves terbanyak di antara seluruh penjaga gawang yang bermain di Super League 2025-2026.

Mantan kiper klub Eredivisie, PEC Zwolle itu mengantongi 19 saves, sama dengan penjaga gawang Dewa United Sonny Stevens.

Posisi berikutnya ada kiper Arema FC Adi Satryo dengan 18 kali saves, penjaga gawang Persebaya Ernando Ari dengan 17 kali saves.

Raihan Ernando Ari sama dengan kiper Persis Solo, Muhammad Riyandi.

Pada laga terakhir Bali United kontra Persija, Mike Hauptmeijer berhasil melakukan enam kali penyelamatan.