Laga Persija vs Bali United Pecah Rekor Penonton, Tuan Rumah Untung Besar

Rabu, 17 September 2025 – 21:01 WIB
Pertandingan Persija vs Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) lalu disaksikan 29.389 penonton. Jumlah tersebut memecahkan rekor penonton terbanyak Super League 2025-2026. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan kelima Super League 2025-2026 telah berakhir.

Pertandingan terakhir mempertemukan tim ibu kota Persija melawan Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam.

Kedua kesebelasan yang bermain dengan intensitas tinggi sejak awal pertandingan mengakhiri laga dengan skor imbang 1 – 1.

Persija Jakarta sempat tertinggal melalui gol gelandang Bali United Mirza Mustafic menit ke -19.

Namun, pada babak kedua penyerang sayap Persija Bruno Tubarao berhasil mencetak gol penyelamat kedudukan ke gawang Bali United pada menit ke-56.

Yang fantastis, pertandingan tersebut disaksikan 29.389 penonton.

Jumlah tersebut memecahkan rekor penonton terbanyak Super League 2025-2026.

Banyaknya penonton yang menyaksikan laga tersebut membuat Persija untung besar. 

