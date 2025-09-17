Laga Persija vs Bali United Pecah Rekor Penonton, Tuan Rumah Untung Besar
bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan kelima Super League 2025-2026 telah berakhir.
Pertandingan terakhir mempertemukan tim ibu kota Persija melawan Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam.
Kedua kesebelasan yang bermain dengan intensitas tinggi sejak awal pertandingan mengakhiri laga dengan skor imbang 1 – 1.
Persija Jakarta sempat tertinggal melalui gol gelandang Bali United Mirza Mustafic menit ke -19.
Namun, pada babak kedua penyerang sayap Persija Bruno Tubarao berhasil mencetak gol penyelamat kedudukan ke gawang Bali United pada menit ke-56.
Yang fantastis, pertandingan tersebut disaksikan 29.389 penonton.
Jumlah tersebut memecahkan rekor penonton terbanyak Super League 2025-2026.
Banyaknya penonton yang menyaksikan laga tersebut membuat Persija untung besar.
