Bali United vs PSIM: Momen Paul van Gastel Puji Tuan Rumah Masih Terngiang

Rabu, 17 September 2025 – 20:45 WIB
Bali United vs PSIM: Momen Paul van Gastel Puji Tuan Rumah Masih Terngiang
Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel ditempel ketat dua pemain PSIM Yogyakarta saat laga uji coba di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (26/7) malam lalu. Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel memuji kualitas tuan rumah Bali United. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United bersiap menghadapi laga pekan keenam Super League 2025-2026 yang kembali bergulir pekan ini.

Berdasar jadwal yang dirilis ILeague, Bali United dijadwalkan menantang tim tamu, PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9).

Laga ini jadi momen tepat bagi tuan rumah untuk merangkak ke papan klasemen Super League 2025-2026.

Pada laga sebelumnya, Bali United berhasil menahan imbang tim tuan rumah Persija di Jakarta International Stadium (JIS) dengan skor 1 – 1.

Pada pertandingan berbeda di Stadion Sultan Agung, Bantul, PSIM Yogyakarta keok dari tim tamu, Borneo FC dengan skor 1 – 3.

Hasil berbeda ini menjadi motivasi bagi tuan rumah untuk bangkit dan memetik kemenangan kedua di kandang sendiri.

Motivasi pemain dan tim pelatih makin berlipat lantaran pada laga uji coba yang berlangsung di tempat yang sama, Sabtu (26/7/2025) lalu, Bali United berhasil mengunduli PSIM Yogyakarta dengan skor telak 6 – 0.

Gol pertama Bali United dicetak Mirza Mustafic pada menit ke-13, gol kedua melalui Boris Kopitovic menit ke-14.

