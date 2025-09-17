Makna Pita Hitam Melingkar saat Laga Persija vs Bali United, Ini Kata Jo Jansen

JPNN.com

Rabu, 17 September 2025 – 08:27 WIB
Pita hitam melingkar di lengan pemain Bali United saat laga pekan kelima Super League 2025-2026 kontra Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) lalu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ada pemandangan berbeda saat laga pekan kelima Super League 2025-2026 antara Persija kontra Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) lalu.

Para pemain Bali United terlihat memakai pita hitam di lengannya.

Pemakaian pita hitam tersebut memberikan sinyal Bali United turut merasakan duka setelah banjir besar melanda Bali pada Rabu (10/9) lalu.

Banjir besar itu terjadi di 163 titik, tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Mulai dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Gianyar, Klungkung dan Karangasem.

Banjir tersebut menyebabkan 18 orang meninggal dunia, empat hilang dan belum ditemukan sampai sekarang.

Banjir juga menyebabkan ratusan orang mengungsi karena volume air yang cukup tinggi.

Pelatih Johnny Jansen turut merasakan apa yang dirasakan masyarakat Bali sebagai pendukung setia dari Bali United.

