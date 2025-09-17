Mike Hauptmeijer Memuncaki Top Saves, Kagum Atmosfer JIS

bali.jpnn.com, DENPASAR - Anomali penampilan kiper Bali United Mike Hauptmeijer menarik diamati.

Bali United bersama Dewa United dan PSBS Biak menjadi tiga tim yang paling banyak dibobol lawan sepanjang lima laga terakhir Super League 2025-2026.

Gawang ketiga tim ini telah dibobol lawan dengan 10 gol, paling tinggi di antara klub lain.

Catatan khusus untuk Bali United dan Dewa United yang gawangnya dikawal dua kiper berkebangsaan Belanda, Mike Hauptmeijer dan Sonny Stevens.

Meski tampil menawan di bawah mistar gawang Bali United dan Dewa United, keduanya gagal menghindar timnya menjadi lumbung gol.

Yang menarik, Mike Hauptmeijer dan Sonny Stevens sama-sama mencetak 19 saves dalam lima laga terakhir.

Keduanya sama-sama memuncaki top saves Super League 2025-2026.

Untuk laga terakhir Bali United kontra Persija, Mike Hauptmeijer berhasil melakukan enam kali penyelamatan.