Mike Hauptmeijer Menggila, Bikin Frustasi Penyerang Persija, Ini Targetnya

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bali United berhasil mencuri poin di kandang Persija, Jakarta International Stadium (JIS) pada laga pekan kelima Super League 2025-2026, Minggu (14/9).

Bermain dengan intensitas tinggi sejak awal pertandingan, Bali United berhasil menahan imbang tuan rumah Persija 1 – 1.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui gelandang Mirza Mustafic menit ke – 19, sementara gol balasan Persija dicetak penyerang sayap Bruno Tubarao menit ke-56.

Apresiasi khusus layak diberikan untuk kiper Bali United, Mike Hauptmeijer.

Penjaga gawang berkebangsaan Belanda ini melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, membuat para penyerang Persija frustasi.

Total kiper 28 tahun tersebut melakukan enam penyelamatan gemilang, membantu Bali United terhindar dari kekalahan.

"Kami target ingin menang di sini (Jakarta), tetapi Persija tim yang bagus dengan atmosfer yang luar biasa.

Namun, saya bersyukur atas satu poin ini," ujar Mike Hauptmeijer dilansir dari laman klub.