Rizky Ridho Buka Peluang Main Abroad, Intens Komunikasi dengan Agen

bali.jpnn.com, JAKARTA - Masa depan bek Timnas Indonesia Rizky Ridho masih dalam tanda tanya menyusul kontraknya di Persija Jakarta akan habis akhir musim ini.

Didatangkan Persija dari Persebaya pada musim 2023, Rizky Ridho tampil 64 kali bersama skuad Macan Kemayoran, mencetak tiga gol dan dua assist.

Tak hanya menjadi pilar penting Persija di sektor belakang, Rizky Ridho juga dipercaya menjadi kapten sejak musim lalu.

Kabar pun menyeruak Rizky Ridho akan hengkang dari Persija.

Persinggahan berikutnya adalah klub luar negeri.

Sejumlah klub di Thailand bahkan Italia dikabarkan tertarik menggunakan jasanya.

Yang menarik, Rizky Ridho membuka kemungkinan hengkang dari Persija dan bermain di luar negeri.

"Benar ada komunikasi dengan agen saya.