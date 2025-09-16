Jo Jansen Incar Eliano Reijnders Gabung Bali United Bukan Kabar Bohong

JPNN.com

Selasa, 16 September 2025 – 15:32 WIB
Eliano Reijnders saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar pelatih Bali United Johnny Jansen mengincar gelandang Timnas Indonesia Eliano Reijnders ternyata bukan kabar bohong.

Jo Jansen, sapaan akrabnya saat sesi jumpa pers seusai laga Persija vs Bali United mengakui tertarik mendatangkan Eliano Reijnders ke Bali United.

Namun, sayang mantan anak asuhnya di klub Eredivisie PEC Zwolle itu memilih bergabung dengan Persib Bandung.

"Soal Eliano, saya bekerja sama dengan Eliano di PEC (Zwolle).

Dia sebenarnya saya minta, tetapi dia memilih gabung Persib.

Saya sebenarnya suka dengan Eliano (Reijnders)," kata Johnny Jansen dilansir dari Antara.

Eliano Reijnders dan Johnny Jansen sempat bekerja sama selama dua musim di PEC Zwolle.

Adik kandung pemain Manchester City Tijani Reijnders itu bahkan menjadi pemain reguler di bawah kepelatihan Johnny Jansen.

